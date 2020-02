"Le Club de Bruges peut s'offrir le scalp de Manchester United à condition de..."

Ce jeudi à 19h au Jan Breydelstadion, le Club de Bruges recevra Manchester United en seizième de finale aller de l'Europa League.

Après Galatasaray, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, le Club de Bruges va affronter un autre cador européen, Manchester United. "Le Club est capable de réaliser un bon résultat. Les Blauw en Zwart réalisent une très bonne saison et le travail accompli en Ligue des champions va leur donner de la confiance et de la sérénité avant d'affronter Manchester United", nous confie Nordin Jbari avant d'évoquer la clé du match.

"Bruges devra marquer plus rapidement qu'à son habitude. Ne pas faire trembler les buts après quatre occasions comme en Jupiler Pro League. Cela passe contre Waasland-Beveren, pas contre les grosses cylindrées européennes. Être plus tueur devant le but adverse, d'où l'arrivée de Krmencik pour 6,5 millions d'euros. Le Tchèque doit encore prendre ses marques, et inscrira peut-être son premier but jeudi", souligne l'ancien Brugeois.

Néanmoins, le club mancunien semble moins fort que ces dernières années. "Ce n'est plus le Manchester United d'autrefois. Solskjaer est désormais contesté et le club est plongé dans le doute. Puis des joueurs comme Pogba et Rashford, blessés, ne seront pas au rendez-vous. Le Club de Bruges peut s'offrir le scalp des Red Devils à condition de convertir directement ses occasions", a conclu Nordin Jbari.