Thomas Meunier manquera le retour : "Mais je suis confiant"

Averti pour la troisième fois de la saison, le Gaumais ne pourra pas disputer la rencontre retour, au cours de laquelle le PSG devra inverser la tendance contre le Borussia Dortmund.

Et il ne sera pas le seul cadre parisien absent: Marco Verratti sera, lui aussi, suspendu à Paris. "Malheureusement", regrette Meunier au micro de RTL. "Mais on a une groupe qualitativement assez bon et on n’a pas mal de retours de blessure, ce qui est positif", tempère-t-il dans la foulée.

"Il faudra surtout éviter les rechutes, parce qu’on a encore pas mal de matchs d’ici là", ajoute Meunier, qui croit toujours dans les chances du PSG. "Je suis confiant, on a ce qu’il faut pour le faire et le PSG à domicile est aussi fort que Dortmund à domicile."