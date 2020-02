Bruges face à l'homme en forme de la saison en Europa League

Bruno Fernandes est l'un des meilleurs joueurs de la première partie de saison en Europa League. Le milieu offensif a disputé cinq des six rencontres européennes du Sporting Portugal. Ce soir ils n'affronteront pas Istanbul BB avec son ancien club portugais. C'est bien le Club de Bruges qui devra peut-être payer les frais de ce transfert.

Lors de ses cinq apparitions en Europa League cette saison, Fernandes a inscrit 5 buts, délivré 3 assists, tenté 24 fois sa chance au but. Signes de sa polyvalence, de son sens du jeu et de son aisance technique, Bruno Fernandes a également dribblé neuf joueurs et réalisé autant de passes "clés".

🇵🇹 Bruno Fernandes in the Europa League this season:



5 apps

5 goals 🥈

3 assists

24 shots 🥇

11 dribbles

9 key passes

6 tackles

8.40 rating 🥇



🏆 Could the Portugal international be key to United's attempt to regain the trophy #MUFC #UEL pic.twitter.com/bszqD37QXW