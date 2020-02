Eddy Snelders est formel : "Charleroi est la seule vraie révélation de la saison"

Tout est encore ouvert pour la sixième place avec quatre équipes encore en course : Genk, Malines, Anderlecht et Zulte Waregem.

Pour Eddy Snelders, Zulte Waregem et Anderlecht n'y arriveront pas : "Zulte Waregem a dans l'ensemble vécu une bonne saison. Personne ne les attendait là. Pour Anderlecht, c'est le contraire : on savait qu'ils n'allaient pas jouer pour le titre, mais on les voyait finir dans le Top-4... au final, ils ont raté leur saison."

Et les autres ? "La saison de Malines a également été plus que réussie, mais celle de Genk non, avec des résultats en dents de scie. Ils pensaient que leur bon mercato cet été serait suffisant, mais ce n'est pas le cas. Ils n'ont jamais été capables de développer le jeu de la saison dernière après le départ de tous leurs hommes forts."

Charleroi est la seule vraie révélation de la saison

"Sur les quatre équipes, deux peuvent être fières de leur saison et les deux autres doivent accepter que leur saison a été un échec. Anderlecht a encore une petite chance grâce à leur programme plutôt favorable. Mais attention à ne pas sous-estimer leurs adversaires."

Pour Snelders, deux équipes ont des performances qui dépassent les attentes : "L'Antwerp a bien joué et mérite sa place, ils proposent du beau jeu. Et Charleroi ! C'est vraiment la révélation de la saison."