Laszlo Bölöni ne va pas parler avec Didier Lamkel Zé avant le Standard

Quelques mois après avoir provoqué le public de Sclessin, Didier Lamkel Zé retourne au Standard, dimanche, mais Laszlo Bölöni n'a pas l'intention d'en faire toute une histoire.

"Je ne vais pas parler avec lui", confirme le coach roumain au Laatste Nieuws. "Oui, les supporters vont l'attendre, oui, il se fera siffler, mais ce sont des choses qui arrivent aussi ailleurs", ajoute Laszlo Bölöni.

Laszlo Bölöni estime aussi qu'on en fait trop autour de son numéro 7. "Dès qu'il fait quelque chose, le public, l'adversaire et l'arbitre lui tombent dessus. Et ce n'est pas bon non plus. (...) Peut-être qu'il a créé ça lui-même, mais il faut rester neutre."

Et le coach roumain ne veut pas en rajouter, ni dénaturer son joueur. "Son comportement va changer, mais ça ne se fera pas en un éclair..."