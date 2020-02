Malgré une bonne prestation contre Manchester United, Emmanuel Dennis était déçu

Le Nigérian a livré une très belle prestation avec le Club de Bruges face à Manchester United ce jeudi soir. Il a marqué le but d'ouverture mais a également été très dangereux durant l'entièreté de la rencontre. Néanmoins, l'attaquant était déçu à l'issue de la rencontre.

Après son doublé contre le Real Madrid en Ligue des champions, Emmanuel Dennis a inscrit un joli lob contre Manchester United en Europa League ce jeudi soir. Le Nigérian a semé la pagaille au sein de la défense mancunienne, mais ce ne fut pas suffisant pour empocher la victoire.

"Je suis déçu car j'ai l'impression qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux", confie Dennis en zone mixte. "Marquer est toujours amusant et gratifiant, mais nous avions le sentiment que nous pouvions l'emporter ce soir. Nous avons disputé une très belle rencontre face à Manchester United et avons prouvé que nous n'étions pas inférieurs. Il faudra tout donner à Old Trafford", a conclu Dennis.