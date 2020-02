Virton dit adieu à la 2e tranche

Le Limbourgeois Gboho a ruiné les espoirs de Virton de remporter la 2e tranche. Une défaite 2-1 qui met fin au rêve.

Nonobstant l’affaire du match Virton - Beerschot à rejouer lundi 2 mars prochain - l’Excelsior Virton ira en appel devant le CBAS en dépit du fait qu’il ne peut plus gagner la tranche - , la 27e journée en Proximus League réservait un très intéressant Westerlo-Virton dans la lutte pour remporter la 2e tranche.

Avec l’appui du vent, les Limbourgeois ont dominé la première mi-temps et se sont crée plusieurs occasions franches par l’entremise de Brüls (11e, 19e) mais le dernier rempart Moris veillait au grain. Le même Brüls allait débloquer la situation en bottant un corner qui terminera sa course au fond du but (1-0, 19e). Sur cette phase, Moris n’est pas exempt de tout reproche et sa responsabilité est engagée. Une erreur inhabituelle dans le chef du Luxembourgeois qui se rachètera en s’interposant avec brio sur un coup franc de Van Eenoo (35e) puis sur un tir puissant de Buyl (36e). Dominé, bousculé comme rarement cette saison, Virton égalisera juste avant le repos. Le stopper Malget reprendra un corner de Claes (1-1, 45e). Une égalisation flattée.

Dès la reprise, la physionomie changea à peine avec une formation limbourgeois entreprenante et une luxembourgeoise essayant de réagir, sortant les crocs dès que possible. Néanmoins le keeper Özer était trop peu sollicité. On s’acheminait vers un score de parité lorsque sur une rapide reconversion offensive le remplaçant Gboho sur le terrain depuis quelques secondes à peine crucifiait Moris (2-1, 86e).

Battu, Virton dit adieu au gain éventuel de la tranche. Dans le meilleur des cas, il compterait un succès de moins que son adversaire du jour leader de la tranche avec trois points de sur le Beerschot qui joue demain.