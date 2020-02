Jan Vertonghen est de retour, mauvaise nouvelle pour Batshuayi!

Bonne nouvelle pour Jan Vertonghen: alors que son avenir et la fin de son contrat font la une, le défenseur belge avait perdu sa place de titulaire à Tottenham. Remplacé en FA Cup contre Southampton, il y a dix jours, Jan Vertonghen était sorti du terrain dépité.

Le revoici titulaire, après avoir débuté les rencontres contre Aston Villa et Leipzig sur le banc. En Premier League, Jan Vertonghen n'avait plus été titularisé depuis un mois. Il sera aligné aux côtés de son compère, Toby Alderweireld.

Pas de Belge en revanche de l'autre côté au coup d'envoi de ce derby londonien: c'est Olivier Giroud qui occupera la pointe des Blues. Une situation inquiétante pour Michy Batshuayi, qui n'est même pas sur le banc. Le Diable Rouge est-il en train de glisser à la troisième place de la hiérarchie des attaquants de Chelsea? A quelques mois de l'Euro, son cas risque de tracasser Roberto Martinez...

