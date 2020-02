Du temps de jeu pour Verschaeren en Coupe de Belgique U21

A cette occasion, Yari Verschaeren est titulaire avec les U21 du Sporting, lui qui était absent depuis le dernier Clasico où il était sorti blessé à la cheville.

Verschaeren avait repris les entraînements il y a près de deux semaines, et était sur le banc hier face à Eupen.

Une rencontre qui lui permettra donc de reprendre encore plus de rythme en vue d'un retour en équipe A.

U21 Cup ūüŹÜ Quarter-final | KRC Genk - #RSCA ‚öĹ Kick-off @ 19:40! ūüí™ Come on you Mauves! #COYM #GNKAND pic.twitter.com/9X3WxzXgxR