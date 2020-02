Officiel: Giannelli Imbula se retrouve sans club

L'international congolais avait mis fin à son aventure avec Lecce, il a fait pareil avec Stoke City.

Prêté durant toute la première partie de saison à Lecce où il n'a participé qu'à trois rencontres de Serie A, Giannelli Imbula a également rompu le contrat qui le liait avec Stoke City. Le médian, né à Vilvorde, est donc désormais sans club.

Passé par Guingamp, Marseille et Porto, Giannelli Imbula avait rejoint Stoke City il y a tout juste quatre ans. Mais il n'a jamais vraiment reçu sa chance chez les Potters (28 rencontres disputées) et après Toulouse et le Rayo Vallecano il en était à son troisième prêt en quatre ans.