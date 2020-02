📷 Les premières images de la vareuse "extérieur" des Diables Rouges pour l'Euro

La nouvelle politique " marketing » des Diables Rouges se poursuit. On s'en souvient, en novembre dernier, l'Union Belge avait dévoilé son nouveau logo et dans la foulée le maillot principal de la sélection nationale belge.

Les changements importants dans les visuels continuent, si l’on en croit ces images de Footy Headlines, qui aurait fait fuiter la vareuse extérieur des Diables Rouges. Pour cet Euro 2020, on pourrait donc laisser place au blanc pour le deuxième jeu de maillot.

Bien sûr, le noir et le rouge seraient rappelés sur les manches et à hauteur des épaules. Toujours selon Footy Headlines, l’Union Belge devrait le « dévoiler » officiellement en mars. On vous laisse juger :

🇧đŸ‡ȘđŸ€” LEAKED - Official Pictures: Belgium Euro 2020 Away Kit: https://t.co/r5NAWsI93o — Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 24, 2020