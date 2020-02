Le STVV ne veut pas finir en roue libre: "Toujours motivé contre le Standard et Anderlecht"

Eliminé de la course au top 6, le STVV aura pourtant encore un rôle à jouer en cette fin de phase classique. Et les Canaris n'ont pas l'intention de laisser tomber la pression.

Avec neuf points de retard sur Genk, Saint-Trond a définitivement dit adieu aux playoffs 1, mais les Trudonnaires veulent quand même terminer la phase classique avec la manière. "On n'a plus rien à jouer, mais nous ferons le maximum pour engranger de bons résultats", confirme Jordan Botaka au Belang van Limburg.

D'autant que les Trudonnaires aura un rôle à jouer puisqu'ils affrontent deux candidats à la sixième place et un qualifié pour les playoffs 1. "Pour des matchs contre le Standard, Anderlecht et Malines, tu dois toujours être motivé. Au final, on ne joue pas seulement pour soigner notre image à nous, mais aussi celle du club."