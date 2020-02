Vukovic est de retour, mais : "Ca sera difficile si Didillon continue à jouer de la sorte"

Après six mois d'absence, Danny Vukovic a repris les entraînements avec le reste du groupe limbourgeois cette semaine.

Mais, après six mois de blessure, le portier australien de 34 ans sait que cela ne sera pas évident pour lui de récupérer une place. Surtout que Didillon réalise de très belles prestations ces dernières semaines. Pour Het Laatste Nieuws, il admet : "Didillon est un excellent gardien de but et un type formidable. S'il continue de jouer comme ça, ça va être difficile de retrouver une place" sourit-il.

Car, en effet, Vukovic veut privilégier le collectif avant tout. Il apprécie les prestations de Didillon, tout comme il avait vu d'un bon oeil l'éclosion du jeune Vandevoordt, blessé : "Ce match contre Naples était son quatrième match officiel. Combien de gardiens de but peuvent dire que leur quatrième match en tant que pro était un match de Ligue des champions ? Je connais un gardien qui a vécu plus ou moins la même chose : Mathew Ryan. Regardez où il est maintenant, en Premier League". Danny Vukovic ne manquera pas pour autant de travailler dur les prochaines semaines.