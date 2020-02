La presse italienne, impressionnée, rassure sur la blessure de Mertens : "Un héros, un magicien !"

La presse italienne ne savait plus quel superlatif utiliser pour qualifier la prestation de Dries Mertens ce mercredi matin.

La Gazzetta dello Sport titrait "Mertens, le meilleur", le Corriere dello Sport ajoutait : "Quel moment pour Dries Mertens". Pour cause, le Diable Rouge est entré dans l'Histoire du club napolitain de la plus belle des manières. Sa 121ème réalisation - autant que Hamsik - était splendide et contre l'une des meilleure équipes du monde.

Le Corriere de la Serra de rajouter : "Mertens, ce héros" et Sky Sport Italia de le qualifier de "magicien". Autre bonne nouvelle pour Mertens : selon cette presse italienne, il devrait se remettre rapidement de sa blessure. Sky Sport parle d'une dizaine de jours et il pourrait être présent pour le match retour au Camp Nou. Pour détenir le record du nombre de buts inscrits pour le Napoli, seul ?