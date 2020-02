Déçu, Courtois a déjà les yeux rivés vers le Clasico

Quatre jours après leur défaite contre Manchester City en Ligue des Champions, les Madrilènes ont un certain Clasico à disputer. Toujours dans leur Bernabéu, ils ne pourront plus se louper ce dimanche sur le coup de 21h, sous peine de voir le Barca prendre 5 points d'avance au classement de La Liga.

Thibaut Courtois est déçu, mais loin d'être abattu. Surtout qu'il n'est pas exempt de tout reproche sur le premier but des Citizens. Au caractère fort, il publie le message suivant sur les réseaux sociaux : "Ce ne fut pas le résultat espéré, mais on luttera pour rebondir lors du match retour. A présent, "focus" sur le Clasico".

Not the result we worked for, but we have to bounce back and focus on the El Clasico!👊🏼

No era el resultado que queríamos pero no dudéis que lucharemos para darle la vuelta. Ahora a pensar en #ElClasico! #HalaMadrid pic.twitter.com/Nn08Q05fnZ