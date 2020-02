Les joueurs de Lokeren veulent jouer le match à fond "car ça sera peut-être le dernier"

Lokeren et Beerschot ouvriront la dernière journée de la deuxième tranche en D1B ce vendredi soir.

Des rumeurs circulaient sur le fait que les Waeslandiens allaient peut-être déclarer forfait pour ce dernier match. Ce jeudi après-midi, le Sporting Lokeren a communiqué officiellement sur la situation. Et, elle n'est pas si rassurante.

Si le club assure que ses joueurs disputeront la rencontre à fond, la justification est moins sympathique : "Nous voulons le faire pour le club, pour les supporters, pour le centre de formation. Mais peut-être aussi car cela pourrait être le dernier match du club".

En attendant, les joueurs et le staff ne sont toujours pas payés. La déclaration de faillite pourrait tomber à tout moment. Pourtant, il s'agit d'un match crucial pour le championnat et l'avenir du football professionnel belge. Le Beerschot et Westerlo se disputeront à distance la deuxième place pour la finale de promotion contre OHL.