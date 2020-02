Le gardien Trudonnaire s'est mis quelques supporters à dos : "Mais ils ne savent pas ce qu'on m'a demandé"

Le STVV a mordu la poussière contre Malines et le portier local a été pris pour cible avec des coups de sifflets de la part de certains de ses supporters, pour son jeu jugé trop risqué, qui a d'ailleurs coûté un but aux Canaris.

Kenny Steppe a été sifflé à plusieurs reprises, après avoir pris beaucoup de risques : "Mais les supporters ne savent pas ce qu'on m'a demandé", a déclaré Steppe après la rencontre.

"L'entraîneur a demandé de ne pas jouer de longs ballons et de tenter de ne jouer qu'au sol. Nous préparons désormais nos PO et la saison prochaine. Ce n'est pas encore parfait, je l'admets mais on travaille."

Difficile d'être satisfait au terme d'une telle rencontre : "Nous n'avons pas montré grand-chose au cours de la première période. Le 0-3 est très difficile à avaler. Oui, j'admets que j'ai fait une erreur sur le deuxième but", ponctue le portier.

Pour rappel, Steppe avait manqué un ballon récupéré par Vanzeir qui ne s'est pas fait prier pour marquer.