Le RSC Anderlecht peut-il enfin enchaîner ? Les Mauves ont trop souvent déçu après avoir brillé

Cette fois, le RSCA n'a plus le choix : il faut enchaîner. Sans série, les derniers minces espoirs de PO1 s'envoleront probablement dès ce week-end à Waasland-Beveren. Et les Mauves n'ont pas habitué leur public à une grande régularité ...

Il faudra enchaîner

Si le 9/9 (et donc le 12/12 en comptant Eupen) n'est pas une obligation pour que le RSCA aille chercher les playoffs 1 par la porte de derrière (voir les scénarios par ici), on imagine vraiment mal Anderlecht encore envisager le top 6 en cas de mauvais résultat au Freethiel. Cette saison, enchaîner n'a jamais été le fort des Mauves, mais on se rappellera que de fin septembre au 1er décembre, le RSCA était resté invaincu (de la qualification au Beerschot en Coupe à la défaite 3-2 à Ostende).

Le bilan en championnat durant cette période : 16/24, quelques prestations références (à Charleroi, contre Saint-Trond, contre La Gantoise) ... mais jamais plus de deux victoires consécutives.

Surtout, dans le fond de jeu, l'irrégularité était de mise : après avoir offert un excellent match à leur public contre Saint-Trond, les Mauves disputaient un véritable non-match du côté d'Eupen (0-0)... avant d'à nouveau disputer l'une de leurs meilleures rencontres, mal payée, contre La Gantoise (3-3). Le Cercle de Bruges sera - déjà - battu en tremblant (2-1), Zulte Waregem grâce à une fin de rencontre en boulet de canon ; chaque fois, le fond de jeu semblera s'étioler sous la pression.

Cet Anderlecht est capable de belles choses, c'est un fait, mais ce qui le caractérise cette saison est l'incapacité à proposer ces belles choses sur une base régulière et cohérente : le récital face à Eupen ressemble un peu trop à celui offert contre Saint-Trond (4-1) avant d'aller s'embourber au Kehrweg. Frank Vercauteren sonne parfois rabat-joie, mais il a bien compris qu'il ne pouvait pas s'offrir le luxe d'aborder le déplacement à Waasland-Beveren trop confiant.

On a longtemps dit qu'Anderlecht était au pied du mur cette saison, mais l'expression n'a probablement jamais été aussi adaptée que cette fois : sauf explosion généralisée de ses concurrents (qui tiendrait de la sorcellerie à ce stade), le RSCA va devoir réaliser la meilleure série de sa saison pour aller chercher les PO1. Un 10 ou un 12/12, donc, là où les Mauves n'ont jamais fait mieux que 8/12 jusqu'ici ...