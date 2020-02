Maxime Biset et Westerlo au tapis : "Un sérieux coup dur"

Maxime Biset a déjà évolué au plus haut niveau en Belgique, et le défenseur aurait voulu retrouver la JPL avec Westerlo, mais ce ne sera plus pour cette saison.

En effet, Westerlo n'est pas parvenu à l'emporter à Bruxelles. Une défaite combinée à la victoire du Beerschot qui met un terme aux rêves de promotion des Campinois. Westerlo a eu des difficultés dès le début du match : "Ce but qui tombe dès le début de la seconde période a été un sérieux coup dur. Nous avions bien tenu la première période sans encaisser. Mais cette équipe de l'Union qui joue ainsi est difficile à arrêter." Faire face à la pression semble être une étape que Westerlo ne maitrise toujours pas. Bien que Biset ne veuille pas mettre la défaite que sur le compte du stress : "Ce n'était pas que ce match-ci qui était crucial. Nous jouons un match couperet quasi chaque week-end depuis maintenant des semaines, avec la pression qui va avec. Il y a aussi eu le vent." Mais finalement, l'ancien joueur de Malines et de l'Antwerp salue l'adversaire du soir : "L'Union a dominé, ils ont pris le dessus et jouaient à plein pouvoir."