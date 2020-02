Malines a son destin en main : "Ne pas trop penser et faire la même chose contre Eupen"

Malines s'est donné toutes les chances de participer aux Playoffs 1. Avec le programme des derniers matchs, le KaVé a son destin entre les mains. Avec six sur six, ils sont de toute façon sixième.

Mais disons que Wouter Vrancken ne raisonne pas comme ça. Et il espère que son groupe non plus. "Après ces quatre premiers matches de 2020, nous avons été mis de côté. Les joueurs l'ont ensuite pris match par match. Nous n'avons jamais mis cette pression sur nous-mêmes. Nous voulions juste gagner le prochain match à chaque fois. Maintenant, nous ne devrions pas commencer à trop penser. Il suffit de jouer le match face à Eupen avec la même mentalité. Si quelqu'un pense que cela peut être fait différemment, le résultat sera également différent."

Nerveux? Oui, car vous manquez des opportunités

Après tout, Vrancken était très heureux de la façon dont son équipe a abordé le match à Saint Trond. "Nous étions dans ce match mentalement et physiquement. Nous avons peut-être donné deux occasions."

Mais il a fallu longtemps avant que le but ne tombe. "Après la blessure de Van Damme, nous avons changé. Nous voulions vraiment gagner ce match. Nerveux? Oui, parce que vous manquez des opportunités. J'aurais été très désolé si mes joueurs ne s'étaient pas récompensés."