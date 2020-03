Anderlecht supporter de ... Bruges : "C'est dur, mais on espère qu'ils gagnent"

Le RSCA peut faire 12/12 et manquer les PO1 : seul un effondrement de Genk et Malines peut qualifier les Mauves. Il faudra donc ... supporter le Club de Bruges ce dimanche.

Elias Cobbaut le sait : il faut rester concentré et gagner les matchs restants ... tout en sachant que ce sera compliqué d'aller chercher les PO1. "De toute façon, c'est une question de professionnalisme. Même si les chances étaient de 0%, on voudrait gagner les matchs", affirme le défenseur du RSC Anderlecht.

"On ne doit regarder que nos résultats ... même si oui, j'ai regardé Malines hier. C'est mon ancienne équipe, mais bon, je veux qu'Anderlecht joue les PO1 (sourire)". Le vestiaire regardera certainement le topper entre Genk et Bruges ce dimanche. "Supporter Bruges ? (il hésite) Ce sera difficile, quand même (rires). Mais oui, on espère qu'ils gagneront, quand même".