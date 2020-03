Dries Mertens vers un retournement de situation et une prolongation à Naples ?

Le cas Dries Mertens à Naples est loin d'être réglé : après un hiver de rumeurs, le Diable Rouge est toujours là mais n'a pas prolongé chez les Partenopei.

Cité un peu partout, notamment à l'Inter Milan, Dries Mertens n'a pas quitté le Napoli cet hiver et n'a pas pour autant signé un nouveau contrat chez les Partenopei, où il ne lui manque qu'un but pour devenir meilleur buteur de l'histoire du club (121 buts actuellement, ex-aequo avec Marek Hamsik). Mais alors qu'on pensait que le Diable Rouge de 32 ans disputait sa dernière saison au pied du Vésuve, un retournement de situation serait possible.

Le directeur technique du Napoli, en tout cas, espère pouvoir trouver un accord avec son joueur : "Dries nous a beaucoup donnés et nous lui devons énormément. Nous parlons énormément avec son entourage, mais la décision lui reviendra : veut-il rester ou partir ?", s'interroge Cristiano Giuntoli. "Mais s'il veut rester, nous serions ravis de continuer avec lui".