Danijel Milicevic soulagé : "C'est mathématiquement fait"

Ce samedi soir, Eupen a assuré son maintien en s'imposant 2-1 face à Mouscron lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Les joueurs d'Eupen étaient heureux à l'issue de la rencontre, l'objectif initial de la saison venait d'être rempli. "Oui le maintien, nous étions conscients qu'il ne nous fallait un point au minimum. C'est mathématiquement fait", lâche Danijel Milicevic. "Un bon Eupen même si le match était compliqué car il a neigé beaucoup ces derniers jours mais notre victoire est méritée tout comme notre maintien par rapport à ce que nous avons montré cette saison", explique le Panda.

Mouscron a ouvert la marque mais Eupen a su réagir. "Le but encaissé est un peu malchanceux. C'est Oli (Verdon) qui dévie le tir adverse, mais nous avons directement égalisé via Prevjlak puis Musona inscrit le but de la vicroire. Deux attaquants très performants qui nous font du bien. Nous avons les trois points ce soir", a précisé le Bosnien.

Que peut-on espérer d'Eupen désormais. "Il y a deux matchs à jouer avant la fin de la phase classique puis ces fameux playoffs 2 où il est difficile de se motiver mais nous allons tout faire pour finir en beauté", a conclu Danijel Milicevic.