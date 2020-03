Le Standard est "retombé dans ses travers": "Compliqué de gagner un match comme ça"

Remplaçant de Michel Preud'homme, suspendu, sur le banc du Standard, Mbaye Leye était particulièrement déçu après la défaite liégeoise à Charleroi.

Car le Standard n'a pas seulement perdu ce choc wallon au Mambourg, les Rouches ont été dominés par le Sporting de Charleroi. "C'est compliqué de faire une analyse après une telle défaite", confirme d'ailleurs le T2 du Standard.

"Ce genre de match, c'est un derby très important pour les deux clubs et si tu ne gagnes pas les duels et les deuxièmes ballons, ça devient difficile de faire une bonne prestation."

On n'a pas retrouvé l'équipe des matchs contre Bruges, l'Antwerp et Genk.

Séduisants et autoritaires lors de leurs trois dernières sorties, les Liégeois sont "retombés dans leurs travers", pour leur T2. "Un peu comme à Courtrai. On n'a pas retrouvé l'équipe des matchs contre Bruges, l'Antwerp et Genk", regrette Mbaye Leye.

Au contraire des Zèbres, qui ont livré un match plein dimanche soir au Mambourg. "Charleroi a été plus agressif. Ils ont plus joué un derby que nous et ils ont mérité cette victoire."