Le Beerschot et les finales : la troisième sera-t-elle enfin la bonne ?

Le Beerschot va donc disputer sa troisième finale en autant de saisons de D1B. De quoi enfin briser le signe indien ?

Le Beerschot et les finales pour la promotion en D1A, c'est une déjà longue histoire - et une histoire plutôt mouvementée. Celle qui opposera les Rats à OHL cette saison sera déjà la troisième d'affilée : Hernan Losada aura vécu ces duels particuliers en tant que joueur, entraîneur-adjoint et entraîneur principal. Jusqu'ici, l'Argentin n'est pas parvenu à mener ses couleurs parmi l'élite ...

2017-2018 : Duel(s) tendu(s) avec le Cercle de Bruges

À chaque saison sa polémique dans la course à la montée du côté du Beerschot : lors de la double confrontation avec le Cercle de Bruges, elle viendra de l'expulsion d'Alexander Maes lors d'un match aller remporté d'une courte tête (1-0). Résultat : les Anversois disputent le match retour "sous réserve", fait rarissime, après avoir tenté de faire sauter la suspension de son joueur pour la seconde rencontre.

Inévitablement, la rencontre retour sera tendue et le scénario sera à la hauteur des enjeux : alors que jusque dans les dernières minutes de jeu, le Beerschot, mené 2-1, se qualifie au but à l'extérieur, un penalty sera sifflé en toute fin de temps réglementaire : le Cercle de Bruges se qualifie en l'emportant 3-1 et retrouve la D1A. Si les deux clubs se retrouvent la saison prochaine, nul doute que cet épisode ne sera pas oublié.

2018-2019 : Final dramatique ... sur fond de Footgate

Un an plus tard, le Beerschot est à nouveau en finale de D1B ... et du côté du Kiel, tout le monde en est certain : après les événements révélés par le Footgate, le KV Malines, qui affronte les Anversois, ne sera de toute façon pas autorisé à monter même s'il venait à remporter la double confrontation.

Après un match aller tendu qui voit le Beerschot finir à 10 après l'expulsion de Jan Van Den Bergh, le match retour ne laisse pas la pression retomber : les Rats sont une nouvelle fois réduits à 10 (pour la 3e fois en 4 rencontres en finale pour la promotion !), cette fois dès la 32e minute et alors que le score est encore de 0-0. Menés au retour des vestiaires, ils égaliseront sur penalty à l'heure de jeu ... mais verront Clément Tainmont faire 2-1 à la 88e minute. Comme un an auparavant, le Beerschot manque la montée à quelques minutes du coup de sifflet final.

Car malgré les nombreux recours en justice, l'histoire est connue : le KV Malines sera autorisé à monter en D1A - ils ne seront exclus que de la Coupe d'Europe, à laquelle ils avaient obtenu l'accès en remportant la Croky Cup.

2019-2020 : Encore des polémiques, mais enfin la montée ?

Cette saison n'a pas fait exception : le Beerschot est encore passé par la case polémique sur la route qui doit le mener vers la D1A. Pas de son fait, mais bien à cause un but irrégulier inscrit par l'Excelsior Virton et qui aurait pu coûter très cher aux Rats ... si ceux-ci n'avaient pas été chercher leur ticket pour la finale malgré la défaite - confirmée - en Gaume.

Hernan Losada, après deux énormes déceptions (dont l'une vécue comme une terrible injustice), reçoit une chance de rédemption face à OHL. Peu importe si le Beerschot est 5e (il n'a d'ailleurs terminé 1er au classement régulier lors d'aucune des saisons précédentes) et aura vécu une saison stressante, une de plus ...