Grosse boulette et nouvelle défaite: Liverpool prend un coup sur la tête

Avec quelques changements dans le onze de base (Origi était titulaire, Salah et Firmino ont débuté sur le banc, Alexander-Arnold n'était pas repris), Liverpool espérait tout de même se frayer un chemin vers les quarts de finale de la FA Cup. Mais les Reds sont tombés sur un Kepa en toute grande forme.

Le gardien espagnol a d'abord repoussé une grosse occasion de Sadio Mané, avant qu'Adrian, qui remplaçait Alisson entre les perches de Liverpool, ne se troue complètement sur une frappe de Willian. Le match avait tourné et, même si Kepa a encore eu du boulot avant la pause, Chelsea a fait le break au retour des vestiaires grâce à Ross Barkley.

Battus en Ligue des Champions par l'Atletico, puis en championnat par Watford, les Reds encaissent leur troisième défaite en quatre matchs (2-0). Chelsea, sans Batshuayi resté sur le banc, poursuit donc l'aventure et rejoint Arsenal, premier qualifié pour les quarts de finale de la FA Cup.

KEPA OH MY 🤯. Looks like that rest Frank gave you, did you well #CHELIV #KTBFFH pic.twitter.com/DPWnQBZvVk