Nations League : les groupes de l'édition 2020 sont connus !

Les groupes de l'édition 2020 de Nations League sont connus, des Ligues A à D.

Ligue A

En Ligue A, inévitablement, de nombreux chocs au programme : en plus du groupe belge, on retiendra les retrouvailles entre France et Portugal, le duel entre l'Italie et les Pays-Bas ou encore un énorme Espagne-Allemagne.

Ligue B

La "D2" européenne réserve quelques beaux affrontements : le groupe 3 réunit ainsi Russie, Turquie, Hongrie et Serbie dans un véritable "groupe de la mort". Un duel des îles britanniques verra également s'affronter Pays de Galles et Irlande dans le groupe 4.

🇦🇹 Autriche

🇳🇴 Norvège

🇬🇧 Irlande du Nord

🇨🇿 Rép. Tchèque

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Écosse

🇸🇰 Slovaquie

🇷🇺 Russie

🇷🇸 Serbie

🇹🇷 Turquie

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Pays de Galles

🇫🇮 Finlande

🇮🇪 Irlande

Ligue C

Pas de chocs, naturellement, en Ligue C ; on notera cependant que Johan Walem viendra chez nos voisins du Luxembourg avec Chypre. Un groupe assez relevé qui verra également l'Azerbaïdjan et le Luxembourg se retrouver après la polémique qui avait entaché Dudelange-Qarabag en Europa League.

🇨🇾 Chypre

🇱🇺 Luxembourg

🇦🇿 Azerbaïdjan

🇦🇲 Arménie

🇪🇪 Estonie

🇲🇰 Macédoine

🇸🇮 Slovénie

🇽🇰 Kosovo

🇲🇩 Moldavie

🇱🇹 Lituanie

🇦🇱 Albanie

🇰🇿 Kazakhstan

Ligue D

Deux groupes seulement en Ligue D dans cette nouvelle forme de la Ligue des Nations. Des rencontres naturellement peu excitantes, mais qui offrent aux petites nations une occasion de remporter des rencontres et de progresser.