🎥 Incroyable exploit: un gardien de D4 allemande détourne cinq (!) penaltys et qualifie son club pour les demies

La folle épopée du FC Saarbrücken en Coupe d'Allemagne se prolonge. Le club, pensionnaire de Regionalliga (le quatrième niveau du football allemand) s'est offert le scalp du Fortuna Düsseldorf au terme d'un match indécis et d'une séance de tirs au but complètement folle.

Si Tobias Jänicke avait donné l'avance au petit poucet de cette Coupe d'Allemagne 2019-2020, Mathias Jorgensen a rétabli l'égalité dans les arrêts de jeu. Pas suffisant pour décourager les joueurs du FC Saarbrücken qui se sont arrachés pour aller chercher les tirs au but.

Et le héros du FC Saarbrücken se nomme Daniel Batz. Performance inédite, le portier allemand, qui avait déjà arrêté un penalty pendant le match, en a détourné quatre lors de la séance de tirs au but pour permettre à son équipe de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne (1,1, tab: 7-6).

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2