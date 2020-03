Âgé mais en pleine forme : ça parle contrat à Malines

Les Malinwas sont actuellement sixièmes au classement. Une odeur de Play-Offs 1 à deux matchs de la fin de la saison régulière ? Le Kavé a de bons arguments pour satisfaire ses joueurs.

Igor De Camarago a 36 ans, mais il ne compte pas mettre un terme à sa carrière tout de suite. Ce mardi soir, le Belgo-brésilien et son employeur se sont réunis pour discuter contrat, indique Het Gazet van Antwerpen.

Et il semblerait que les deux parties soient sur la même longueur d’ondes ; Malines et De Camargo sont favorables à un renouvellement de contrat. L’attaquant, déjà présent la saison dernière lors de la montée en D1A, a déjà planté 9 buts cette saison. On devrait donc le voir fouler les pelouses de Jupiler Pro League une saison supplémentaire, minimum.