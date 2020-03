Luis Figo ne place pas les Diables parmi les grands favoris de l'Euro : "Pas une question de talent"

A contre courant? Si beaucoup d'observateurs font des Diables un des principaux candidats au titre européen, ce n'est pas le cas de l'ancien capitaine du Portugal.

Ancien maître à jouer de la Seleçao, Luis Figo, pourtant souvent présent dans le dernier carré des compétitions majeures, n’a jamais eu l’occasion de soulever un trophée avec sa sélection. Au contraire de son successeur Cristiano Ronaldo.

Le Portugais emmènera-t-il son pays vers un deuxième sacre européen consécutif ? "Il y a beaucoup de favoris", répond Luis Figo à VTM. "La France, le Portugal, l’Espagne, l’Allemagne, ce sont des équipes qui ont l’expérience pour aller au bout", estime-t-il.

Hazard et De Bruyne? Des top joueurs.

Et pour l’ancien Merengue, la Belgique ne fait pas partie de cette liste très sélecte. "C’est une équipe fantastique avec de fantastiques joueurs. Mais ils sont peut-être un cran en dessous des autres équipes citées. C’est plus à cause de l’histoire de ces pays, ce n’est pas une question de talent."

Parce que du talent, il y en a en Belgique et Luis Figo en est conscient. "Hazard et De Bruyne sont des top joueurs. Ils jouent dans les meilleurs clubs du monde. Ils ont l’expérience, il faudra voir dans quel état physique ils vont aborder cet Euro."