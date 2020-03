Un jeune talent de Virton courtisé par des clubs de D1A

Sa saison avec le club de D1B aurait également impressionné plusieurs clubs à l'étranger.

Fort de ses bonnes prestations après huit rencontres (et quatre buts), Lucas Ribeiro Costa est l'un des jeunes talents de Virton cette saison.

De quoi attirer le regard d'autres clubs en vue d'un transfert. Selon nos informations, des clubs de D1A ont exprimé un certain intérêt et une offre provenant d'un club russe a été refusée en février. Le Brésilien se sent en effet bien à Virton où il est sous contrat jusqu'en 2021 et il n'y avait donc pas d'intérêt à partir cet hiver.

Le joueur et son agent réfléchiront au meilleur projet pour son avenir en fin de saison.