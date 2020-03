Anderlecht ridiculise Zulte Waregem et rêve d'un miracle

Quel incroyable scénario : alors qu'Anderlecht a fait le job, écrasant Zulte Waregem, Malines a calé ... et offre un final stressant au possible.

Quelle drôle de soirée pour Anderlecht : pour une dernière chance à domicile, même infime, d'aller chercher les PO1, les Mauves se produisent sans ces supporters des tribunes N qui les ont tant soutenus malgré une saison pourrie. Avec le recul, la décision de la direction de ne pas aller en appel paraît désormais encore plus étrange dans son timing, la réception de Zulte étant le dernier match au Lotto Park en saison régulière ...

Mais passons sur l'extrasportif car ce match, donc, était la dernière occasion de rédemption pour Anderlecht - une rédemption ne dépendant pas que d'eux. Comme il l'avait sous-entendu, Frank Vercauteren a opté pour Francis Amuzu dès le départ aux dépens de Pjaca. Beau calcul : dès sa première accélération, l'international espoirs force un auto-but gag d'Ewoud Pletinckx dont la fausse queue lobe Eike Bansen (7e, 1-0).

Le feu d'artifice de l'espoir

Malgré l'absence d'une bonne partie des Ultras, l'ambiance est présente mais n'empêche pas Zulte Waregem, venu avec trois attaquants et deux milieux à profil offensif, de jouer son jeu : il faut Cobbaut sur la ligne, puis un sauvetage approximatif de Van Crombrugge pour éviter l'égalisation par Dompé.

Dans la foulée, cependant, Anderlecht se donne de l'air : sur un joli ballon piqué de Sambi Lokonga, l'homme en forme Michel Vlap réussit peut-être son plus bel enchaînement depuis la ... première journée de championnat - contrôle dans la foulée, finition tranquille (16e, 2-0). Quelques minutes plus tard, c'est le Néerlandais qui tente de rendre la pareille à Lokonga, sans succès.

Les supporters laissés sur le carreau par le huis-clos prennent le parti de faire la fête à l'extérieur du stade : un feu d'artifice est tiré, peut-être un peu prématurément mais qui met en tout cas le Parc de bonne humeur. Jusqu'à ce que la mauvaise nouvelle se répande quelques minutes avant la pause : Malines a pris l'avantage, ironiquement via l'ex-Rouche Igor De Camargo.

San Doku

Zulte Waregem ne perd pas trop pied et tente de jouer chaque contre à fond, notamment via un Dompé qui gêne beaucoup ses vis-à-vis, tandis que Doku est complètement mangé en première période par l'excellent Mensah.

Résultat : Amuzu et Doku changent de flanc pour débuter la seconde période ... et le "gamin" du RSCA en profite pour s'offrir un très joli but, bien servi par une transversale spéciale Kompany (3-0, 50e). Un but célébré d'autant plus que dans la foulée, c'est ... Eupen qui égalise, remettant Anderlecht dans la course.

Comme le ketchup

Le Lotto Park, à défaut d'avoir été gâté toute la saison, l'aura été ces dernières semaines : après le 6-1 contre Eupen, Anderlecht continuera d'empiler les buts avec un Michel Vlap qui ne tremble pas du point de penalty après un hands de Marcq obtenu par, encore, Doku (4-0, 65e). Le même Doku qui, après la montée acclamée de Yari Verschaeren de retour de blessure, fait ... 5-0 trop facilement dans la profondeur (75e). C'est ensuite à Nacer Chadli de monter au jeu pour un dernier quart d'heure en mode démonstration : tout réussit à Anderlecht, Michel Vlap s'offre ... un triplé (85e, 6-0) et Chadli, joliment servi par Doku, ponctue un score hallucinant (7-0, 86e).

Le score, certes, n'a plus d'importance depuis longtemps, mais avec 16 (!) buts en trois matchs, le RSCA illustre à merveille la métaphore de la bouteille de ketchup - tout semble venir d'un coup. Tout l'inverse de ce qui se passe à Malines où le but ne tombe pas, maintenant Anderlecht en course pour un improbable miracle qui passera par une dernière victoire, la semaine prochaine au Stayen. Une chose est sûre : à ce niveau de jeu, Anderlecht a sa place en PO1 ...