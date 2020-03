🎥 Netflix va sortir une série retraçant la création du football professionnel

Le géant américain dans la création d'oeuvres cinématographiques et de séries va sortir six épisodes retraçant l'histoire de la création du football professionnel.

Le football intéresse manifestement Netflix pour la création de nouveaux contenus. Après avoir créé des séries sur des clubs comme la Juventus, le Barça mais aussi Sunderland et Boca, la plateforme de streaming a décidé de raconter l'histoire de la création du football professionnel.

"The English Game" compte six épisodes et est inspiré de faits réels. Sa sortie est programmée pour le 20 mars. Une production qui pourrait nous apprendre pas mal de choses sur la création de notre sport.