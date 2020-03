Avec deux buts et un assist, le "Magicien de La Louvière" a été élu homme du match aux Pays-Bas

Le médian fait les beaux jours de Volendam, en D2 hollandaise où il est prêté cette saison par l'AS Monaco.

Le club du Rocher a prêté Francesco Antonucci au FC Volendam cette saison, chez nos voisins où le Carolo s'épanouit avec onze buts inscrits en 20 apparitions, au sein d'une formation classée troisième et qui pourrait se mêler à la course pour la promotion en Eredivisie.

Vendredi, Volendam recevait Ajax II (la seconde équipe de l'Ajax d'Amsterdam qui évolue en D2 tout comme l'AZ II ou encore le PSV II) pour le choc du week-end.

Et aux côtés de Noah Fadiga (également titulaire), Francesco Antonucci a brillé lors de la rencontre au sommet, auteur d'un doublé (34e et 53e) et d'un assist lors de la belle victoire 4-0. Une prestation qui lui a valu de recevoir le trophée d'homme du match.

Les supporters de Volendam sont eux aussi sous le charme du Belge, qu'ils ont honoré et rebaptisé : "Magicien de La Louvière"