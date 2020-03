Michel Preud'homme : "La carte rouge a changé les plans"

A la veille des PO1, le Standard souhaitait faire le plein de points mais est tombé sur un os. Peu inspiré en première période, les Rouches ont également dû évoluer en infériorité numérique.

"En possession, il manquait trop de créativité, de vitesse d'exécution ou encore de changements de positions en première mi-temps. Nous voulions l'insuffler en première période et le réexpliquer au repos. Malheureusement, la carte rouge a changé les plans", analysait l'ancien gardien de but en conférence de presse.

Malgré un Standard à dix, MPH a tout de même vu du bon de la part de ses joueurs après la pause : "Paradoxalement, je suis plus satisfait de notre deuxième période que de la première car j'estime qu'à dix, nous avons continué à presser avec un homme en moins, et les consignes défensives données à la pause ont bien été respectées. Et à peu de choses près, nous pouvions inscrire un but sans cette arrêt de Steppe sur la frappe d'Oulare."

"L'idée était claire : jouer le coup et tenter de saisir les opportunités qui se présenteraient, le tout sans encaisser. Dans l'ensemble, cela n'a pas mal fonctionné. Nous aurions dû faire plus au niveau foot en première période. Ce n'est pas arrivé, c'est la vie, ce n'est pas toujours évident, chaque match et chaque semaine ont leurs réalités. J'ai trouvé Saint-Trond nettement mois naïf que lors de ses deux dernières sorties. Ils nous craignaient peut-être mais finalement, on a l'habitude d'une équipe qui vient ici change souvent son fusil d'épaule", ponctuait le coach Rouche.