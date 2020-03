Philippe Clement : "Je sentais que cela arriverait"

Le Cercle n'est pas parvenu à stopper la machine Blauw & Zwart qui a remporté le Derby de Bruges.

Une nouvelle victoire, pour la plus grande satisfaction de son entraineur qui a souligné le soutien des fans, dans des propos partagés sur le site du Club : "Je suis très heureux de ce que mon équipe a apporté aujourd'hui. Je sentais que cela allait arriver au moment où nous sommes arrivés ici en bus. La façon dont nous avons été accueillis par les fans aujourd'hui nous a énormément motivés. Nous avons immédiatement pris le jeu en main et avons mis beaucoup de pression. Nous avons bien joué entre les lignes, ce qui n'est pas facile contre une équipe comme le Cercle. Ils l'ont prouvé ces dernières semaines."

Clement a vu son équipe marquer deux buts d'une manière très travaillée ces dernières semaines à l'entrainement : "Je suis également heureux que les buts aient été marqués sur des tirs de l'extérieur des seize mètres. Nous nous entraînons sur ce point depuis un certain temps déjà. Avec la défaite de La Gantoise, la soirée est encore plus belle. De plus, nous avons établi un nouveau record avec nos 70 points, nous sommes en route vers un record encore plus fort."