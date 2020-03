Waaslan-Beveren condamné ? "Je ne crois pas aux miracles, mais il va nous en falloir un"

Les Waeslandiens ont-ils laissé passer leur dernière chance à Mouscron? Ce n'est pas impossible. Mais il reste un petit espoir à Waasland-Beveren.

À Mouscron, les Waeslandiens ont directement essayé d’imprimer le rythme à la rencontre, en se créant la première occasion après 60 secondes seulement. Mais ils ont cruellement manqué de réalisme durant les 90 minutes. "On savait qu’il fallait absolument gagner ce match et on l’a bien commencé", confirme Dirk Geeraerd.

Un miracle le week-end prochain

Et en face, les Hurlus ont joué le coup à fond. "On n’a pas su concrétiser nos occasions, mais on est aussi sur une solide équipe de Mouscron, combative et concentrée", estime encore le coach waeslandien.

Et les chances de voir Waasland-Beveren, bon dernier avec deux unités de retard, en D1A l’an prochain, sont de plus en plus minces. "Je ne crois pas aux miracles, mais il va nous en falloir un", confirme un Dirk Geeraerd sérieusement touché par cette défaite dans le Hainaut.