Lens et Gillet complètement relancés

Au plus mal il y a deux semaines, les Nordistes ont repris espoir dans la course au titre en Ligue 2.

Moins de deux semaines après l'éviction du coach Philippe Montanier, le Racing Club de Lens et Guillaume Gillet revivent. Tombeur du Paris FC la semaine dernière, les Lensois, avec le Belge dans la dernière demi-heure, ont cette fois écarté Orléans.

Un seul but, inscrit sur penalty par Florent Sotoca à la 50e minute, a suffi au bonheur des Sang et Or (1-0). Et Lens profite du coup de mou du leader pour se rapprocher: si Lorient conserve la tête de la Ligue 2, il n'y a plus qu'un petit point d'écard.