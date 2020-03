🎥 Le gros moment d'absence de Pepe Reina contre Leicester City

Le gardien espagnol a précipité la chute d'Aston Villa, lundi soir, à Leicester.

Leicester City, qui n'avait plus gagné en Premier League depuis fin janvier, n'a fait qu'une bouchée d'Aston Villa, lundi soir, en clôture de la 29e journée de championnat. Les Foxes ont pourtant dû attendre la 40e minute pour faire la différence.

Et Harvey Barnes pouvait remercier Pepe Reina. L'ancien gardien de Liverpool est complètement passé à côté de son sujet sur le but d'ouverture et les Villains ne s'en sontt pas remis. La montée au jeu de Jamie Vardy n'a d'ailleurs fait qu'accentuer ce constat...