Quand Eden Hazard pouvait rejoindre Tottenham au lieu de Chelsea

Eden Hazard a quitté Lille en 2012 pour Chelsea ... mais ne manquait pas d'options. Tottenham, le rival londonien, aurait également pu décrocher le gros lot.

C'est Harry Redknapp, entraîneur des Spurs de 2008 à 2012, qui raconte cet épisode à SkySports pour le Transfer Talks Podcast : l'Anglais avait à l'époque rencontré Eden Hazard pour évoquer un potentiel transfert à Tottenham.

"Je l'ai rencontré dans un hôtel à Paris via Joe Cole (qui jouait à l'époque au LOSC, nda). C'est un super gars et quel génie du football ! Nous avons discuté et oui, il était intéressé à l'idée de venir à Tottenham", raconte Redknapp. "Malheureusement, pour une quelconque raison, ça ne s'est pas fait. Je n'étais pas impliqué dans les transferts, tout ce que je pouvais faire si je repérais un joueur était d'en parler à Daniel Levy (président de Tottenham, nda) (...) Ca n'a pas été plus loin, je suppose qu'ils n'ont pas trouvé d'accord avec Lille".