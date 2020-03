Fred à l'assist, Ighalo buteur, le signe de la facilité pour Manchester United ? Et pourtant...

Depuis l'arrivée de Bruno Fernandes à Manchester United, les Red Devils se portent mieux, tant dans les résultats que dans le jeu proposé. En Europa League, ils restent sur deux scores de forfait infligés à Bruges et au LASK Linz.

6 Mancuniens dans l'équipe type

Et il y a des signes qui ne trompent pas ; si Fred commence à jouer vers l’avant et distiller des passes tranchantes, c’est que la confiance est revenue. Ou les adversaires en Europa League sont, pour le moment, trop faibles pour les Red Devils… Habitués à le voir se contenter de passes sûres, mais faciles, le milieu défensif brésilien a pris plus d’initiatives que de coutume contre l’équipe autrichienne. Le petit milieu de 27 ans a touché 78 ballons, 88% du temps à bon escient, donné deux assists – dont un somptueux :

BRILLIANT assist from Fred to find Juan Mata who makes it 3-0! 🇧🇷🎩 pic.twitter.com/lNzNcJro9K — Manutd special🔴 (@EbukaAmanze) March 12, 2020

Ce n’est pas étonnant de le retrouver dans l’équipe type de la semaine d’Europa League, avec une jolie note de 8,2. Tellement la domination était généralisée, l’UEFA a placé cinq autres Red Devils dans son équipe type. Le jeune Mason Greenwood, pur produit de la maison mancunienne, a inscrit son cinquième but de la compétition à seulement 18 ans. Mais, en cinq minutes de temps de jeu, Greenwood n’a pas eu le temps de détrôner Odion Ighalo.

Odion qui ?

L’attaquant nigérian de 30 ans n’a pas encore inscrit le moindre but en Premier League cette saison. En Coupe d’Europe, il avait trouvé le chemin des filets pour la première fois contre le Club de Bruges, en toute fin de rencontre. Arrivé cet hiver en provenance du championnat chinois, c’est tout un symbole de voir Ighalo inscrire un but, délivré une passe décisive, et être élu homme du match d’un huitième de finale de Coupe d’Europe (note de 9,6 selon WhoScored, aucune passe manquée).

Le globetrotter nigérian a évolué dans de nombreux championnats (norvégien, Serie A, Serie B, Serie C, Liga, Premier League, chinois), mais jamais, auparavant, dans un grand club.

Des compétitions suspendues au pire moment pour les Red Devils

Certes, il n’y a pas de bon moment pour suspendre une compétition. Mais les Mancuniens étaient au sommet de leur forme cette saison. D’ores et déjà, à moins d’un miracle, qualifiés pour les quarts de finale, ils sont clairement les favoris pour remporter l’Europa League. Mais, l’UEFA vient de reporter, jusqu’à nouvel ordre, toutes les rencontres. Personne ne sait, à l’heure actuelle, si la compétition pourra aller à son terme.

Situation identique en Premier League, alors que Manchester United était remonté à la cinquième place avec 45 points, soit trois unités de moins que les Blues et la quatrième place synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.