La finale de la Coupe entre Bruges et l'Antwerp a une date hypothétique

La finale de la Croky Cup a été, comme toutes les rencontres de football en Belgique, reportée à une date ultérieure. Celle-ci pourrait bien avoir été trouvée.

La finale de la Croky Cup devait se tenir le 22 mars prochain au Stade Roi Baudouin entre le FC Bruges et l'Antwerp. Le report de cette rencontre avait fait partie des premières mesures annoncées par les instances dirigeantes du football belge, afin d'éviter un huis-clos qui en enlèverait tout le sel. Les mesures prises par le gouvernement ce jeudi et s'étendant jusqu'au 3 avril ont jeté le flou sur tout le football belge, mais la finale n'aurait de toute façon probablement pas pu se jouer d'ici là.

Et d'après Het Laatste Nieuws, une nouvelle date pourrait déjà avoir été proposée : le 31 mai serait envisagé et pourrait convenir aux deux clubs. Initialement, cela placerait la finale après les PO1 ... dont on ignore encore s'ils se tiendront et, si oui, s'ils pourront se terminer à la date prévue.