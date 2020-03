🎥 Depuis la prison, Ronaldinho met une raclée à l'équipe adverse

La semaine passée, Ronaldinho et son frÚre se sont rendus au Paraguay pour faire la promotion d'un livre. Seulement, la Police a trouvé de faux passeports dans leur chambre d'hÎtel. Depuis, les deux frÚres sont enfermés en prison.

Le dribbleur fou brésilien a pris part à une partie de foot avec d'autres détenus de la prison d'Asuncion. Et, forcément, quand celui qui est certainement le plus grand joueur technique de tous les temps affronte des amateurs, la différence se fait ressentir.

L'équipe de Ronaldinho s'est imposée 11-2. Et, le Brésilien, y est pour quelque chose ; il avait un pied dans chaque but de son équipe, en scorant à 5 reprises et en délivrant 6 caviars.

Gaucho aura 40 ans la semaine prochaine. Il a prouvé qu'il avait encore de beaux restes :

Football postponed everywhere but Ronaldinho is playing while in jail in Paraguay. This should be live on Sky & BT.#Brazil âšœïžđŸ”„pic.twitter.com/j66t6IBtjZ — Barry Anderson (@BarryAnderson_) March 14, 2020