Jonathan David pointe une grande différence entre Bruges et La Gantoise

Bruges a pris ses distances au classement avec son dauphin La Gantoise. Son buteur Jonathan David y voit un collectif costaud et bien huilé.

Cette saison, le Club n'a pas de buteur attitré, alors que La Gantoise en possède un en la personne de Jonathan David : "Le club a prouvé qu'il n'avait pas besoin d'un pur buteur pour dominer le championnat. Ils sont tout simplement beaucoup plus efficaces que nous. Et c'est là la grande différence entre Bruges et Gand", déclarait David dans Sport/Foot Magazine.

La Gantoise aurait-elle été moins efficace si David ne marquait pas autant de buts ? "Je n'oserais pas dire que l'équipe dépend de moi. Le système dans lequel nous jouons me permet de me mettre en position de marquer beaucoup de buts. La Gantoise n'a pas besoin de moi pour gagner des matches. Nous avons suffisamment de joueurs qui peuvent donner un assist ou être décisifs."