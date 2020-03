Les pelouses du Standard et de Courtrai : les plus mauvaises, et largement !

La Pro League a lancé son classement " TORO groundsmen » (jardiniers) ; l'état des terrains des clubs de D1A est désormais évalué après chaque rencontre.

La Pro League a lancé cette évaluation à partir de la 27ème journée. Chaque équipe a donc eu le temps de voir sa pelouse évaluée. Les notes sont effectuées par le match delegate ; l’entraîneur et le capitaine des visiteurs ; ainsi que par un représentant de la reproduction TV.

La note globale est sur 60 et prend la moyenne des quatre « juges » selon quelques-uns des critères suivants : rebond correct ; absence de sautillement ; hauteur de tonte et arrosage avant le match ; zones de but et de penalty planes et engazonnées ; absence de risque de brûlures en cas de chute ou glissade. Mais aussi des critères esthétiques tels que la couleur, la qualité de tonte ou la qualité du traçage.

Lors de la journée 27, deux terrains médiocres sont clairement ressortis : ceux du Standard de Liège et de Courtrai. Les rouches ont battu l’Antwerp sur une pelouse évaluée à 21/60, tant dis que les Flandriens étaient battu contre Genk sur un terrain quasiment aussi médiocre : 25/60. A titre de comparaison, les autres équipes évoluant à domicile avaient obtenu des notes variant entre 43 (le Club de Bruges) et 59 (Malines), soit une pelouse presque parfaite pour le Kavé !

Lors de la journée suivante, Courtraisiens et Liégeois évoluant à l’extérieur, c’est le gazon du Sporting de Charleroi qui fut jugé le plus médiocre (mais avec tout de même 46 points accordés par les 4 « juges »). A noter que coach et capitaine d’Ostende, match delegate et représentant TV ont attribué la note parfaite au Great Old. Et, ce n’est pas Dieumerci Mbokani qui les contredira : il avait inscrit trois perles et était reparti avec le ballon du match ce soir-là.

Pour la dernière journée jouée à ce jour (avant… ?), le Standard et le KVK retrouvaient leur stade respectif. Les juges ont confirmé la tendance : les jardiniers liégeois s’en sortent un poil mieux (25) et leurs homologues courtraisiens font pire (22). Cela n’a pas aidé pour obtenir du spectacle : un seul but fut inscrit – un coup-franc certes magnifique de Refaelov - lors de ces deux rencontres.

La pelouse du KV Ostende est également relativement médiocre (33 lors de leur défaite contre Genk). Enfin, pour la journée 29 du moins, Anderlecht (58) et La Gantoise (56) suivent de près les parfaites pelouses du Kavé et du Great Old. A défaut d’avoir un classement général clair, celui du TORO jardiniers trace des tendances indubitables.