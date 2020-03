Chelsea chaud sur un ancien de Jupiler Pro League ?

Chelsea devrait transférer l'été prochain pour compenser les interdictions subies par le club ces derniers temps. Et dans leur viseur se trouve une ancienne pépite de Pro League : Leon Bailey !

Leon Bailey (22 ans) brille depuis son départ au Bayer Leverkusen en 2017 : l'ancien du Racing Genk compte 7 buts cette saison et est l'un des joueurs les plus en forme de Bundesliga. L'international jamaïcain vaudrait une petite fortune aujourd'hui et d'après l'Express, cela ne ferait pas peur à Chelsea.

Les Blues et Frank Lampard seraient en effet très intéressés par les services de Bailey et pourraient aller jusqu'à mettre 94 millions d'euros sur la table pour l'attirer à Stamford Bridge. On sait que le mercato estival de Chelsea devrait être agité et que le départ d'Eden Hazard, notamment, n'a pas vraiment été compensé ...