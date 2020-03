Roberto Martinez résistera-t-il aux offres des grands clubs une année supplémentaire ?

Réunies par vidéo-conférence, les instances du football européen ont décidé ce mardi de reporter l'Euro d'un an. Cette décision logique, étant donné l'urgence sanitaire mondiale, nous laisse avec plusieurs incertitudes.

Diables Rouges et EURO 2021

Plus tôt dans la journée, nous imaginions les conséquences que ce report pourrait avoir sur la défense des Diables Rouges lors du prochain Euro. Un élément clé, pour compléter l’analyse, sera de savoir si Roberto Martinez et son dispositif particulier seront toujours les maîtres à bord de la sélection nationale belge.

Roberto Martinez est lié à la Fédération belge, théoriquement, jusqu’en juillet 2020. Récemment, il a également confirmé se charger pleinement de la fonction de directeur technique. L’entraîneur catalan de 46 ans peut ainsi être plus près des talents diablotins.

Avec ou sans Roberto Martinez ? Premiers éléments de réponse

A la question que tout le monde se pose, Martinez a donné un début de réponse en conférence de presse ce mardi après-midi : "Nous soutenons et comprenons la décision de donner la priorité à la santé publique en en ces moments difficiles. Dès que notre santé ne sera plus menacée, nous pourrons, avec toute la Belgique, profiter d’un Championnat d’Europe historique en juin 2021".

A priori, l’ancien milieu de terrain de Swansea a plutôt l’air de s’inclure dans l’Euro 2021. Mais Martinez pourra-t-il résister aux offres de grands clubs européens une année supplémentaire ? L’Espagnol a déjà goûté au coaching de clubs entre 2007 et 2016 à Swansea, Wigan et Everton. Il sait aussi que les salaires y sont souvent plus élevés.

Des salaires bien plus élevés dans les grands clubs européens

Les Gunners lui ont récemment fait une offre qui, selon son agent, était financièrement 4 ou 5 fois plus importante que le salaire – déjà conséquent – offert par la Fédération belge.

Ses partisans espèrent que le choix de Martinez ne sera pas uniquement guidé par l’argent. Son actuel employeur lui a tout de même proposé de doubler son salaire. Au-delà de l’aspect financier, on ne doute pas que le prestige d’être à la tête de la meilleure nation du monde devrait influencer le choix de l’Espagnol.

On peut ne pas être d’accord avec les choix tactiques et certaines sélections décidées par Martinez, il n’en reste qu’une certaine forme de stabilité est toujours intéressante. Roberto Martinez est sélectionneur des Diables Rouges depuis le 3 août 2016. S’il termine l’Euro, l’été 2021 pourrait donc être synonyme d’un lustre à la tête de la Belgique et, qui sait, d’un trophée tant attendu ?