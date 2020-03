Coronavirus : Zlatan Ibrahimovic a décidé de se mobiliser aussi

Zlatan Ibrahimovic a décidé de se mobiliser lui aussi face au Coronavirus et l'a fait savoir sur une vidéo publiée sur Twitter où il explique avoir lancé une collecte de fonds.

"En ce moment dramatique pour l’Italie, nous avons créé une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas. Je compte sur la générosité de mes collègues et de ceux qui veulent faire un don, même modeste. Ensemble, chassons le coronavirus et gagnons ce match", a écrit le joueur de l'AC Milan.

In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5