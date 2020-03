Quand la Liga reprend sur...FIFA 20 : Thibaut Courtois sera de la partie !

La pandémie de Coronavirus a chamboulé l'Europe entière et la planète football? Les supporters commencent à s'ennuyer mais c'est aussi le cas des joueurs, confinés également chez eux.

À l’initiative d’Ibai Llanos, célébrité du monde de l’eSport en Espagne, un championnat va être créé. Chaque club de Liga aura un représentant dans ce tournoi FIFA 20 qui sera diffusé sur Twitch.

Thibaut Courtois sera le représentant du Real Madrid tandis que Sergi Roberto défendra les couleurs du FC Barcelone sur le jeu vidéo d’EA Sports, comme l'indique AS. Voici les autres représentants des autres clubs : Sergio Reguilon (Séville), Borja Iglesias (Betis), Roberto Soldado (Grenade), Lucas Perez (Alaves), Carlos Soler (Valence), Alberto Moreno (Villarreal), Pedro Porro (Valladolid), Adrian Embarba (Espanyol), Rubén García et Marc Cardona (Osasuna), Alejandro Pozo (Majorque) et Diego Simeone (Atlético Madrid).

Les matchs seront même animés par des commentateurs connus de la télévision espagnole tandis que les bénéfices récoltés par cette initiative seront ensuite destinés à la lutte contre le coronavirus.

D'autres championnats européens devraient suivre.