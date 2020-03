Vinicius Junior dévoile nom du joueur qui l'a le plus aidé depuis son arrivée au Real Madrid

Le Brésilien âgé de 19 ans a fait l'éloge de son coéquipier et a même raconté une anecdote lors de la victoire du Real face à l'Atletico Madrid (1-3) lors de la saison en 2018/19.

Lorsqu'on lui a demandé quel joueur avait été le plus grand soutien depuis son arrivée au Real Madrid, Vinicius Junior a directement répondu."Karim Benzema, sans l'ombre d'un doute", a déclaré l'ailier brésilien auprès de Four Four Two.

"Il m'a aidé depuis le premier jour, me conseillant sur la façon de prendre les meilleures décisions. Chaque fois que nous jouons ensemble, il me dit de rester calme et concentré. Il y a même un match contre l'Atlético Madrid où j'avais perdu le ballon et nous avions concédé un but. Il m'a dit de jouer à sa place pendant quelques minutes, afin que je reçoive moins le ballon et reprenne confiance en moi pour revenir dans le match", a expliqué Vinicius.